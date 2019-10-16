Любовь Соболь и Грета Тунберг оказались в списке самых ярких женщин 2019 года

В рейтинг самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира попала россиянка, юрист ФБК Любовь Соболь.

Авторы рейтинга самых ярких женщин 2019 года по версии ВВС распределили фигуранток по шести категориям: экоактивизм, знания, лидерство, креативность, спорт и индивидуальность. Таким образом составители списка пытались понять, что ждет человечество, если бы миром руководили женщины.

В лидеры рейтинга выбилась Любовь Соболь, известная по ряду проведенных ей антикоррупционных расследований. В список также включили 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг из Швеции, которая пропускала занятия ради борьбы с глобальным потеплением. Она также была номинирована на Нобелевскую премию мира.

В рейтинг также вошла американская актриса Белла Торн, которая не испугалась шантажа хакера и сама опубликовала свои откровенные снимки, которые хотели «слить» в сеть.

Также в перечне BBC оказались трансгендер Ниша Аюб, американская конгрессвумен Александрия Окасио-Кортез, сумоистка Хийори Кон и другие.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ЕС опубликовало рейтинг о равенстве полов.