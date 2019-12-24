Стали известны худшие подарки на Новый год

Сувениры и игрушки возглавили список нежелательных подарков на Новый год. Среди электроники самым нежелательным устройством для россиян стала электробритва.

Согласно данным исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, порядка 52% граждан признались, что не хотели бы найти под новогодней елкой мягкую игрушку, 49% жителей расстроят весы, мыло (48%) и календарь (42%).

Как сообщили «РИА Новости», в числе антиподарков также оказались станок для бритья (48%), массажный коврик (45%) и биткоин (42%). Не следует также дарить набор косметики (40%) и полотенце (38%).

Выяснилось, что более половины респондентов (53%) продумывают подарки для близких, учитывая их пожелания. Некоторые (18%) пользуются списком, который им подготовили заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы чаще всего покупают в декабре. Лидерами продаж стали зонты и дождевики.