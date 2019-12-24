Зонты и дождевики: что петербуржцы чаще всего покупают в декабре

В минувшую неделю декабря жители Северной столицы покупали дождевики и зонты. Именно такие товары чаще всего интересовали пользователей Ozon.

По данным исследования компании, петербуржцы с 16 по 23 декабря стали покупать в 2,5 раза чаще дождевики и зонты в сравнении с прошлогодним показателем. Жители не забывают и о защите обуви в непогоду, покупая дождевики для нее в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. При этом продажи детских резиновых сапог выросли на 70%.

Как сообщили «РИА Новости», граждане заботятся о домашних любимцах – в 12 раз чаще стали покупать спецсредства для мытья лап питомцам после прогулки. Автомобилисты стали чаще покупать защитные спреи для стекол.

По мнению экспертов, соответствующие результаты связаны с аномально теплым декабрем.

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