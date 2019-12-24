Психологи рассказали, что на Новый год детям не нужно дарить гаджеты

Смартфон или планшет не станут полезным подарком для ребенка на новогодние праздники, так как не несут развивающих функций. Такое мнение выразила кандидат психологических наук, доцент МГППУ Елена Абдулаева.

По ее словам, гаджет можно сравнить со зверем, в зубы которому отдают ребенка, поскольку «экран управляет вниманием очень сильно». Она добавила, что с помощью устройств не нужно дублировать возможности ребенка в реальности.

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Тхостов также отметил, сообщили «РИА Новости», что большинство детей хотели бы найти под новогодней елкой тот или иной гаджет, а «родители хотят радовать» их.

Он посоветовал взрослым думать, чтобы подарок нес еще и развивающие функции. Специалист добавил, что хорошим подарком будет книга или развивающая игра.

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