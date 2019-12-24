Мать с коляской попали в ДТП на Орджоникидзе

Мать с коляской попали в ДТП на Орджоникидзе
Момент ДТП. Фото: k.com/spb_today

«ГАЗель» сбила женщину с ребенком в коляске, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора в Московском районе Петербурга. Ребенок в тяжелом состоянии.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», все произошло около двух часов дня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. Водитель грузовика решил проскочить на красный свет и наехал на женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Результатом дорожно-транспортного происшествия стали переломы лобной кости и глазной орбиты у двухлетнего малыша. Ребенка госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Королева водителю минивэна стало плохо за рулем.

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