Мать с коляской попали в ДТП на Орджоникидзе

«ГАЗель» сбила женщину с ребенком в коляске, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора в Московском районе Петербурга. Ребенок в тяжелом состоянии.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», все произошло около двух часов дня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. Водитель грузовика решил проскочить на красный свет и наехал на женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Результатом дорожно-транспортного происшествия стали переломы лобной кости и глазной орбиты у двухлетнего малыша. Ребенка госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

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