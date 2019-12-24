Северный магнитный полюс Земли смещается от Канады к Сибири

Научные сотрудники на год раньше обновили Всемирную магнитную модель из-за быстрого перемещения северного магнитного полюса от Канады в сторону Сибири.

Как сообщает ToDay News Ufa, Всемирная магнитная модель поддерживается учеными из Британской геологической службы и Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов. Ее используют в различных приложениях для навигации. Чтобы ее построить, исследователи используют данные от 160 наземных обсерваторий, а также со спутников в космосе. Обычно эту модель обновляют раз в пять лет.

Ученые считают, что постоянное медленное перемещение полюсов происходит из-за движения разогретых потоков на границе мантии планеты и ядра.

Один из исследователей рассказал, что расположенный на полюсе плантеры реактивный поток втягивает в свою сторону северный магнитный полюс, что объясняет его смещение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Европейская навигационная система вышла из строя.