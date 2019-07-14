Европейская навигационная система вышла из строя

Сигнал со спутников Galileo на земле принимают большие антенны. Фото: wikimedia.org

Сигнал со спутников Galileo на земле принимают большие антенны. Фото: wikimedia.org

Одна из нескольких глобальных навигационных спутниковых систем — европейская Galileo — не работает уже больше двух суток.

На сайте оператора системы Galileo все спутники помечены как неработающие. Система вышла из строя в пятницу около 3 часов ночи по московскому времени.

Система Galileo обеспечивает независимость Евросоюза от американской GPS, российской ГЛОНАСС или китайской Beidouи. Орбитальная группировка Galileo насчитывает 26 спутников, 22 из которых до недавней поры работали. Спутники могут Galileo работать без связи с наземными пунктами управления в течение 60 суток.

Эксперты в космической отрасли предполагают, что причиной сбоя послужила ошибка в программном обеспечении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что компания SpaceX потеряла связь с тремя спутниками