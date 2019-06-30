Компания SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Американская компания SpaceX потеряла три из 60 спутников, запущенных на орбиту в рамках миссии Starlink. С аппаратами была потеряна связь, сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление компании.

«57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX…Три спутника больше не функционируют», — приводит издание заявление компании.

Starlink является проектом компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Проект представляет собой спутниковую сеть следующего поколения, которая сможет обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon. Запуск дважды был отложен из-за возникших на МКС и плавучей платформе неполадок.