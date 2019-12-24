Новостройки в Ленобласти за полгода подорожали до 75 тыс за метр

За второе полугодие 2019 года квартиры в новых домах в регионе увеличились в цене в среднем на на 5,6%. Ленобласть заняла третье место в стране среди регионов, сообщил сервис Авито-недвижимость редакции GazetaSPb.

В среднем по стране увеличение стоимости новостроек по России составил 5,4%, аналитики считают, что это приемлемый уровень. Получается, что введение «экскроу-счетов» не оказало сильного влияния на ценообразование на рынке недвижимости. Справедливости ради надо отметить, что в 2019 году в основном продаются квартиры, которые начинали строить еще по «старым» правилам, согласно закону о долевом участии (ФЗ-214).

Тем не менее, Ленобласть стала третьей в России по стоимости новостроек и динамике изменения цен. В ноябре 2019 года средняя цена метра в новых домах в России составила 76 тысяч рублей, рост составил за полгода 5,4%.

Кроме Ленобласти в тройке лидеров по динамике роста (не по цене) Чувашия с ростом 7,2% и Краснодарский край с 6,7%. Есть регионы где произошло и снижение цен: в Ростовской области на 0,6%, Новосибирской на на 0.2% в Пермском крае на 1 процент.

В ноябре самым дорогим регионом оказался Крым с ценой в 92 тыс рублей, на втором месте Московская область с 86 тыс рублей за метр и Ленобласть с 75 тыс рублей за метр. Самое дешевое жилья в Челябинской области – 33 тыс рублей за м2.