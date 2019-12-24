Губернатор поставил цели петербургским врачам на 2020 год

Губернатор поставил цели петербургским врачам на 2020 год
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил цели врачам Северной столицы на следующий год в ходе собрания Региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга».

Градоначальник отметил, что врачи являются предметом гордости городской системы здравоохранения. Беглов напомнил, что в уходящем году все детские поликлиники в городе успели перейти на формат «бережливых поликлиник». В 2020 году губернатор поставил задачу перевести все взрослые поликлиники на эту систему. А он, в свою очередь, пообещал выделить деньги из бюджета на эти цели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал о ремонте Боткинской больницы, который начнется в 2021 году. По его словам, ремонт старейшей клиники Северной столицы обойдется в 2,5 миллиарда рублей.

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