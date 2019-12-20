Беглов рассказал о ремонте Боткинской больницы, который начнется в 2021 году

По словам губернатора Петербурга, в 2021 году приступят к ремонту исторических корпусов медучреждения, а часть зданий законсервируют.

В четверг, 19 декабря, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По словам Александра Беглова, ремонт старейшей клиники Северной столицы обойдется в 2,5 миллиарда рублей. К строительным работам приступят в 2021 году.

Ранее предполагалось, что Боткинскую больницу разместят на двух площадках, в Красногвардейском районе и на Миргородской улице. Однако от этого проекта отказались из-за дороговизны, на него пришлось бы потратить около 12 миллиардов рублей.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург не воспользуется отсрочкой в два года для проведения «мусорной реформы» и приступит к её реализации уже в следующем году.