Беглов пообещал начать мусорную реформу в 2020 году

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что к реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приступят уже в 2020 году.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации, цитируя градоначальника. По слова Беглова, Петербурге займется «мусорной реформой» значительно раньше срока. Три федеральных города — Москва, Петербург и Севастополь, — на законодательном уровне имеют отсрочку на решение проблемы с ТКО до 1 января 2022 года.

Губернатор отметил, что город на Неве не будет ждать и уже заключил соглашение о сотрудничестве с Ленобластью в грядущем году. Оперативный комментарий на тему «мусорной реформы» от властей города последовал после вопроса о свалках в 47 регионе, который журналист издания 47news задал Путину на пресс-конференции. Отвечая сотруднику СМИ, президент отметил, что нужно строить больше предприятий для переработки отходов и договариваться с гражданами.