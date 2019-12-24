На заводе «Светлана» завершается модернизация двух производственных площадок внутри исторического квартала

По словам члена правления ПАО «Светлана» Андрея Березина, на модернизацию и формирование инновационного кластера, который там разместится направлена сумма порядка 1 млрд. рублей.

В 2019 году ведущее петербургское предприятие электроники ПАО «Светлана» отметило свой 130-летний юбилей. Столь значимый для ПАО «Светлана» год завершает модернизация и инженерное оснащение двух основных производственных площадок на территории исторического квартала. Именно здесь на территории завода «Айваз», в 1911 году было основано производство разного рода машин и технических изделий. Преемником дореволюционного машиностроительного завода и стало предприятие «Светлана», давшее свое имя площади и проспекту. Теперь исторические заводские площадки ожидает новая жизнь в формате кластера электронной промышленности.

Как рассказали в руководстве ПАО «Светлана» на этих исторических участках (в цехах и лабораториях общей площадью порядка 100 тыс. м2) локализуется научная и производственная деятельность предприятий холдинга «Светлана» и самостоятельных организаций, в том числе и тех, которые ранее отделились от «Светланы», но сохранили с ней кооперационные связи. План модернизации производственных мощностей группы «Светлана» который начал разрабатываться еще в 2013 году был утвержден Советом директоров в 2017 году. Затем его стали воплощать в жизнь.

«На сегодняшний день выполнена главная задача — обновление энергетического комплекса и инфраструктуры в целях обеспечения технологической безопасности, снижение энергоемкости и эксплуатационных издержек», — поясняет генеральный директор ПАО «Светлана» Никита Гладков.

По его словам, в результате издержки, эксплуатационные затраты и занимаемые площади сократились на порядок.

Основные направления

На сегодняшний день в состав ПАО «Светлана» входит три дочерних предприятия, в которых разработка и производство продукции осуществляется по полному циклу «исследования – разработка – производство – реализация». Это ЗАО «Светлана-Электронприбор», АО «Светлана-Рентген» и АО «С.Е.Д-СПб».

АО «Светлана-Электронприбор» одно из основных предприятий электронной промышленности страны. Оно обеспечивает разработку и серийное производство вакуумных и полупроводниковых СВЧ-приборов для радиолокации и связи. В частности, АО совершенствует разработки СВЧ транзисторов на основе нитрида галлия (GaN) с полным циклом изготовления, включая производство подложек полуизолирующего карбида кремния (SiC). Эти технологии необходимы, к примеру, для создания сетей связи 5G.

В партнерстве с ведущими вузами и институтами Академии наук РФ на базе АО «Светлана-Электронприбор» развивается производство эпитаксиальных структур карбида кремния и серии электронных приборов на их основе. Это реальный пример импортозамещения. Благодаря эпитаксиальным структурам карбида кремния новый импульс может получить целое направление отечественного приборостроения, связанного с силовой электроникой. Например, преобразователи тока для электротранспорта: метро, трамваев, троллейбусов, – можно сделать легче, дешевле и энергоэффективнее.

АО «С.Е.Д.-СПб» – ведущее предприятие России и одно из крупнейших в мире по разработке и производству электронных ламп (мощных генераторных, модуляторных, регулирующих и приемно-усилительных) для применения в радио- и телевещании, связной, медицинской и научно-исследовательской аппаратуре, а также в промышленных генераторах.

АО «Светлана-Рентген» – один из лидеров в разработке, производстве и сбыте рентгеновских трубок различного применения. В настоящее время на мировом рынке свыше 40% рентгеновских трубок для досмотровой аппаратуры продается с товарным знаком «Светлана». Недавняя модернизация оборудования позволила создать модифицированную линейку трубок для рентгеновских аппаратов медицинского назначения. По расчетам специалистов АО «Светлана-Рентген» их трубки обойдутся медикам на 30-40% дешевле импортных аналогов, а заменять их российским специалистам будет проще и быстрее. Предприятие остается основным партнером компании «АЛРОСА» по поставке трубок для добычи алмазов методом рентгеновской люминесценции.

Планы и развитие

В будущем акционеры и менеджмент ПАО «Светлана» намерен сосредоточится на диверсификации производства, поиске новых точек роста и направлений инновационного развития.

«Приоритетами для нас сейчас является освоение гражданской продукции и последовательная вертикальная интеграция с выходом на рынки конечных изделий с высокой добавленной стоимостью и инновационным потенциалом, но при этом на базе традиционных бизнес-направлений группы компаний», — делится стратегией член Совета директоров ПАО «Светлана» Андрей Березин, председатель правления ИК «Евроинвест».

По его словам, на этом пути «Светлана» формирует вокруг себя распределенный инновационный кластер электроники.

Фото: ПАО «Светлана»

«Однако хочу отметить, что никакие программы и инновации невозможны без людей. «И главный потенциал, который сейчас есть у «Светланы», которая в этом году отметила свой 130-летний юбилей — это коллектив, те люди, которые уже сформировали славу этого предприятия и сейчас готовы делиться знаниями и опытом с молодыми специалистами, приходящими на завод», — говорит Андрей Березин. — Со стороны акционеров, хочу заверить и коллектив «Светланы» и ее партнеров и заказчиков, что мы открыты к любому сотрудничеству, идеям и предложениям, которые позволят запустить новые перспективные проекты».

Член Совета директоров ПАО «Светлана» Андрей Березин также отмечает, что в отличие от целого ряда предприятий отечественной электроники у акционеров ПАО «Светлана» есть собственные инвестиционные ресурсы, не требующие кредитного банковского финансирования такого рода проектов. И уже сейчас предполагается вложение в ближайший год порядка 1 млрд рублей в проекты инновационного развития.

Новые проекты

Фото: ПАО «Светлана»

Из новых инновационных проектов, уже запущенных в юбилейном для «Светланы» 2019 году можно выделить следующие: 1) Разработка высокочастотных генераторов, и в дальнейшем конечных устройств на их основе. Первые генераторы уже изготовлены, ведется активная проработка потребностей рынка в областях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности. Начата перспективная НИИР по модернизации установки локальной очистки нефти от водяных примесей. 2) Дентальные мобильные рентгеновские аппараты. 3) Освоение производства импортозамещающих рентгеновских трубок для всех типов флюорографов. 4) Создание медицинского прибора для терапевтического лечения онкологических заболеваний путем непосредственного воздействия пучка рентгеновского излучения на внутренние опухоли, а также облучения области послеоперационного удаления раковых опухолей. Проект реализуется совместными усилиями АО «Светлана-Рентген», СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова, при финансовой поддержке венчурного фонда Euro Venture.