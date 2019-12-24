В Петербурге снесли еще четыре незаконных павильона

В Петербурге комитет по контролю за имуществом продолжает работы по освобождению незаконно занятых земельных участков. Очередные самовольно занятые участки были обнаружены на четырех улицах в разных районах города.

Один из них разместился на Планерной улице у дома №73. В помещении площадью более 75 метров продавали напитки и продукты. Однако юрлицо было ликвидировано, договор расторгнут, а на объекте остались хозяйствовать неизвестные лица.

Как сообщила пресс-служба комитета, пользователю было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения участка, однако сообщение было проигнорировано.

Вторых незаконных пользователей обнаружили на улице Черкасова у дома №6. Они торговали в павильоне площадью 150 квадратных метров с несколькими продуктовыми секциями. Договор аренды у данного пользователя истек в ноябре, в срок помещение хозяин также не освободил.

Еще двух нелегальных пользователей нашли на Звездной улице и на Выборгском шоссе, оба участка были отданы под точки общепита. Их договоры перестали действовать еще в январе и июле нынешнего года, однако их это мало заботило.

На пользователей заведены административных дела, сотрудники ККИ приступили к сносу павильонов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили торговые автолавки.