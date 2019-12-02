Владельца гаража, угрожавшего чиновникам ККИ автоматом, забрали в полицию

В Петербурге в отдел полиции увезли одного из владельцев нелегальных гаражей в кооперативе «Петроградец 4». Он пытался помешать сносу с помощью автомата.

Комитет по контролю за имуществом 2 декабря приступил к демонтажу гаражей на Стародеревенской улице. Всего будет снесено более 900 гаражей. В ходе работ сотрудники ККИ столкнулись с сопротивлением. Против сноса выступил один из собственников.

«Мужчину забрали для разбирательства в отдел полиции, сотрудниками комитета было подано заявление по факту противодействия», — рассказали gazeta.spb.ru в ККИ.

На данный момент сотрудники комитета снесли более 60 гаражей. Участок расчищают для строительства завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Землю для реализации инвестпроекта предоставят ЗАО «Таурас-Феникс».

Напомним, 22 ноября владельцы гаражей на территории кооператива «Петроградец 4» получили уведомления о сносе. Их призвали добровольно освободить землю до 1 декабря, однако этого не произошло. Сотрудники ККИ нагрянули на Стародеревенскую утром 2 декабря. Всего им предстоит освободить порядка 34 тыс. 854 кв. метров.