Владельцы гаражей на Стародеревенской противостоят сносу оружием

В Приморском районе Петербурга 2 декабря начался снос более 900 нелегальных гаражей кооператива «Петроградец 4» на Стародеревенской улице. Владельцы гаражей противостоят демонтажу с оружием.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом столкнулись с сопротивлением, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ведомства. Собственники гаражей встали на их защиту и не желают уступать.

С собой гаражники принесли автоматы и свето-шумовые гранаты, сообщает 78.ru. В результате чиновникам пришлось покинуть территорию и вызвать полицию.

Напомним, в Приморском районе Петербурга обнаружили более 900 нелегальных гаражей. Они занимают порядка 34 тыс. 864 кв. метров на территории кооператива «Петроградец 4». Сотрудники ККИ уведомили владельцев гаражей 22 ноября и призвали их освободить землю до 1 декабря. Однако этого сделано не было.