На Стародеревенской улице снесут более 900 гаражей

Власти Санкт-Петербурга планируют снести более 900 гаражей, которые занимают площадь в 35 тыс. квадратных метров на Стародеревенской улице.

Работы по демонтажу планируют начать проводить со 2 декабря. Гаражи должны были освободить до 1 декабря.

Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга отмечает, что на данном земельном участке незаконно расположены более 900 гаражей. Ранее ККИ заключил договор аренды с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов Петербурга на аренду этого земельного участка под гаражи. После расторжения данного договора гаражи на участке остались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга все реже используют наличные для оплаты проезда в общественном транспорте. В этом году 1,5 млн пассажиров оплатили проезд банковской картой.