Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, выстрелившего в детей из сигнального оружия

Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, выстрелившего в детей из сигнального оружия
Инцидент произошел в сентябре 2019 года на Весельной улице. Фото: Pixabay

Василеостровский районный суд приговорил к десяти месяцам колонии жителя Петербурга, который открыл стрельбу на детской площадке.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года на Весельной улице.

Мужчина пришел в игровую зону и проявил «пьяную удаль и грубое озорство», сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Он достал пусковое устройство «Сигнал Охотника» и пустил его в ход.

Хулиган выстрелил из сигнального оружия и попал в голову одному из детей, причинив тем самым его здоровью легкий вред.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемый, во дворе одного из домов на улице Оптиков из-за громкой музыки выстрелил из травматического пистолета не менее девяти раз в сторону несовершеннолетнего, чем причинил телесные повреждения в виде рваной раны лица, туловища, правых верхних конечностей, после чего скрылся с места преступления.

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