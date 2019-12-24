В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением журналистки телеканала «Ямал-Регион» Алисы Яровской.

Песков сказал, что в Кремле знают об увольнении Яровской, однако не в курсе деталей ситуации, сообщает «Интерфакс». При этом он отметил, что это дело редакции.

Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции. Яровская спросила, будут ли власти вкладывать деньги в строительство моста через Обь. Она заявила, что о проекте мало говорят, хотя губернатор ЯНАО старается его реализовать. Также некоторые решили, что журналистка «поплатилась» за обсуждение внешности Путина. Журналистка заверила, что ушла с работы сама, но не уточнила причины. Яровская работала в компании с марта 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путины до конца этого года, если возникнет такая необходимость.