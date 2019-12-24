Mercedes-Benz отзывает в России более тысячи автомобилей

Под отзыв попали 1152 автомобиля типа 253.9, выпущенных в 2018 году. Фото: pixabay

Под отзыв попали 1152 автомобиля типа 253.9, выпущенных в 2018 году. Фото: pixabay

«Мерседес-Бенц Рус» объявил о начале отзывной кампании.

Под отзыв попали 1152 автомобиля типа 253.9, выпущенных в 2018 году, из-за язычка ремня безопасности на крайних задних сиденьях, который может затянуть в пространство между облицовкой и стойкой, сообщает Росстандарт.

Кроме того, отзыву подлежат 14 автомобилей Mercedes-Benz типа 257 и 213, реализованные с октября 2017 года по апрель 2018 года, из-за несоответствующей спецификации калибровки системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания Renault отзывает в России 78 тыс. 461 машин. Бесплатному ремонту подлежат транспортные средства, реализованные с сентября 2015 года. Причиной отзыва стал риск открытия капота во время движения. Это происходит из-за обрыва петли замка капота.