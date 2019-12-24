Renault отзывает в России почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur

Renault отзывает в России почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur
Компания отзывает 78 461 кроссоверов Renault Kaptur. Фото: pixabay

Компания Renault отзывает в России 78 тыс. 461 машин. Бесплатному ремонту подлежат транспортные средства, реализованные с сентября 2015 года.

Причиной отзыва стал риск открытия капота во время движения. Это происходит из-за обрыва петли замка капота.

Как сообщает Росстандарт, для устранения указанного дефекта специалисты компании произведут замену замка и переустановят петлю. Данные работы будут бесплатными для автовладельцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием автомобиля марки Renault. Легковушки не поделили дорогу на Пироговской набережной. Водители решили поместиться на одной полосе.

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Renault отзывает в России почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur
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