Режим открытого неба введут в Пулково с Нового года

Режим "открытого неба" будет введен в Пулково сроком на пять лет. Фото: Baltphoto

Режим "открытого неба" будет введен в Пулково сроком на пять лет. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково с 1 января следующего года начнет действовать режим седьмой свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург.

На данный момент в перечне стран, допущенных к «открытому небу», числятся 30 государств, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Заинтересованность в полетах не из «домашнего» региона уже подтвердили авиакомпании – лоукостеры Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One.

Wizz Air является первой зарубежной компанией, которая подала официальную заявку на данный вид полетов. Режим «открытого неба» будет введен в Пулково сроком на пять лет. Планируется, что это позволит к 2025 году увеличить пассажиропоток в петербургской аэропорту в 1,5 раза.

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