Петербургский метрополитен оштрафован за земляные работы у станции «Автово»

Прокуратура оштрафовала ГУП «Петербургский метрополитен» на 20 тыс. рублей за незаконные земляные работы на станции «Автово».

ходе нее были выявлен факт выполнения земляных работ на станции «Автово», являющейся объектом культурного наследия, без разрешительной документации комитета

В ходе проверки выяснилось, что на станции «Автово», которая является объектом культурного наследия, выполняются земляные работы без разрешения комитета по охране памятников (КГИОП), сообщили в пресс-службе надзорного органа. В адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» внесено представление об устранении нарушений. Сейчас нарушения устранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители «Петербургского метрополитена» уверяют, что пассажирские конвейеры не представляют никакой опасности для пассажиров. Проверка траволаторов является необходимостью, поскольку они расположены рядом с входными дверьми.