На улице Седова Suzuki врезался в автобус

Вечером 24 декабря на пересечении улицы Седова и Ивановской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

Как сообщили очевидцы, красный Suzuki следовал «зеленой» стрелке на светофоре и не пропустил рейсовый автобус № 12. В результате произошло ДТП. Столкновение было несильным, поэтому никто не пострадал. Однако ДТП заблокировало движение по улице Седова.

«Красный Сузуки ехал по стрелке, поворачивая на Ивановскую и не пропустил автобус. На Седова собирается пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

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