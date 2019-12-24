На улице Седова Suzuki врезался в автобус

На улице Седова Suzuki врезался в автобус
Столкновение было несильным, поэтому никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 24 декабря на пересечении улицы Седова и Ивановской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

Как сообщили очевидцы, красный Suzuki следовал «зеленой» стрелке на светофоре и не пропустил рейсовый автобус № 12. В результате произошло ДТП. Столкновение было несильным, поэтому никто не пострадал. Однако ДТП заблокировало движение по улице Седова.

«Красный Сузуки ехал по стрелке, поворачивая на Ивановскую и не пропустил автобус. На Седова собирается пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан водитель, который сбил пешехода на проспекте Ветеранов, начал по нему стрелять, а после еще раз сбил его. Возбуждено уголовное дело.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гидрометцентр рассказал о погоде на предновогоднюю неделю
Бизнесмен обманул «Адмиралтейские верфи» на 3 млн рублей и ...
Власти Петербурга разработали рекомендации по борьбе с коррупцией
Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США
В Ленобласти девушка хотела донести на сожителя, но сама попала под суд
На КАД четыре машины собрались в «паровозик»
Поездка в автобусе «зайцем» обернулась комой для петербуржца
Трампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента