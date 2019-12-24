В Петербурге водитель расстрелял и дважды сбил пешехода

В Петербурге водитель расстрелял и дважды сбил пешехода
Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции. Фото: Pixabay

В Петербурге задержан водитель, который сбил пешехода на проспекте Ветеранов, начал по нему стрелять, а после еще раз сбил его. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло накануне вечером, 23 декабря, на пешеходном переходе на проспекте Ветеранов. Водитель «Ниссан-Альмеры» сбил мужчину, переходившего дорогу, начал с ним спорить, выстрелил ему в грудь и по ногам, а после уехал. Потерпевший начал звать на помощь, когда водитель вернулся и второй раз сбил его, задев при этом другие автомобили.

Наряд ППС задержал стрелявшего водителя — 23-летнего приезжего из Дагестана. Правоохранители изъяли его пистолет с холостыми патронами. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Пешехода госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что странный петербуржец стрелял и нападал на прохожих на Петергофском шоссе.

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