Странный петербуржец стрелял и нападал на прохожих на Петергофском шоссе

Мужчину уже задержали и доставили в отделение, где выясняются обстоятельства инцидента.

Все случилось вечером 23 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что заметили странного мужчину рядом с ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе. Он, управляя автомобилем, пытался сбить с ног прохожих, а также таранил чужие машины. После он достал пистолет и начал стрелять, тем самым перепугав местных жителей.

«Стрелял из пистолета, пытался скрыться с места преступления, но из-за узких дорог и припаркованных авто не смог»,

— отметил свидетель.

Сотрудники охраны задержали безумца и вызвали полицейских. Злоумышленник уже доставлен в отделение, где с ним беседуют о случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девочка, которую мать пыталась выбросить из окна в Петербурге, будет жить с отцом.