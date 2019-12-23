Девочка, которую мать пыталась выбросить из окна в Петербурге, будут жить с отцом

Все это время она и ее брат находились в социальном отделении ДГБ№5.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой. Дети покинули стены социального отделения ДГБ№5 и отправились домой к отцу – мужчина заявил о своем намерении воспитывать детей без агрессивно настроенной матери.

Напоминаем, что петербурженку обвиняют в намерении причинить вред собственному ребенку. Она держала свою дочь за руки и грозила ее отпустить – тогда бы девочка разбилась об асфальт. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они спасли малышку и задержали женщину. Зачем она издевалась над девочкой – непонятно.

Отмечается, что семья не стояла на учете. Женщину после инцидента поместили в психиатрическую больницу, а дети находятся с отцом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил дело против матери, пытавшейся выкинуть двухлетнюю дочь из окна.