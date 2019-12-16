СК возбудил дело против матери, пытавшейся выкинуть двухлетнюю дочь из окна

В отношении жительницы Петербурга, которая пыталась выбросить ребенка из окна, возбуждено уголовное дело.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Как полагает следствие, она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей двухлетней дочери и 12-летнего сына, злоупотребляла алкоголем и не заботилась о здоровье детей и их воспитании. По данным следствия, дети не получали полноценного и своевременного питания.

Инцидент произошел в Невском районе 14 декабря. У женщины произошла истерика, она стала выкидывать вещи из окна. При этом в руках у нее был двухлетний ребенок.

«Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ангелом»»,- сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейский подбежал под окна и принял меры, чтобы ребенок не разбился в случае падения. Потом он вместе с другими коллегами взломал дверь и отобрал девочку от обезумевшей матери. При этом в квартире находился еще один ребенок 12-ти лет. Женщину госпитализировали. Детей отправили в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в детскую городскую больницу № 5 днем госпитализировали двухлетнего ребенка, который рано утром выпил средство для мытья полов и получил химический ожог пищевода. Это произошло 4 декабря.