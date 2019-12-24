На КАД четыре машины собрались в «паровозик»

Проезжую часть в левом ряду по направлению к Выборгскому шоссе не поделили четыре автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Проезжую часть в левом ряду по направлению к Выборгскому шоссе не поделили четыре автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 24 декабря на внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло массовое ДТП.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть в левом ряду по направлению к Выборгскому шоссе не поделили четыре автомобиля.

«4 машины попали в аварию на внешнем кольце КАД в сторону Выборгского шоссе», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что водители часто не соблюдают дистанцию на КАД. Это, по их мнению, и могло стать причиной сегодняшнего ДТП.

На место ДТП прибыл эвакуатор. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан водитель, который сбил пешехода на проспекте Ветеранов, начал по нему стрелять, а после еще раз сбил его. Возбуждено уголовное дело.