Пассажиры утреннего рейса из Петербурга в Москву никуда не полетят

Вылет отменили, но не уточняется, по каким причинам.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщается на сайте аэропорта Пулково. Рейс авиакомпании S7 из Петербурга в Москву должен был состояться этим утром, но по какой-то причине был отменен. Пока что информация никак не комментируется.

Напоминаем, что 24 декабря не смог вылететь самолет в Череповец. Пассажирам до сих пор приходится ждать – обещают, что борт оторвется от земли в половину девятого утра. Авиакомпания обозначила, что причиной стали неподходящие погодные условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет президента Киргизии сломался. Он улетел из Петербурга на рейсовом. Эксперты отмечают, что Ту-154М – довольно старая модель. Вполне может быть, что именно из-за этого случилась поломка.