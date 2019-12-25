Пассажиры утреннего рейса из Петербурга в Москву никуда не полетят

Пассажиры утреннего рейса из Петербурга в Москву никуда не полетят
Фото: pixabay.com

Вылет отменили, но не уточняется, по каким причинам.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщается на сайте аэропорта Пулково. Рейс авиакомпании S7 из Петербурга в Москву должен был состояться этим утром, но по какой-то причине был отменен. Пока что информация никак не комментируется.

Напоминаем, что 24 декабря не смог вылететь самолет в Череповец. Пассажирам до сих пор приходится ждать – обещают, что борт оторвется от земли в половину девятого утра. Авиакомпания обозначила, что причиной стали неподходящие погодные условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет президента Киргизии сломался. Он улетел из Петербурга на рейсовом. Эксперты отмечают, что Ту-154М – довольно старая модель. Вполне может быть, что именно из-за этого случилась поломка.

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