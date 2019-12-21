Самолет президента Киргизии сломался. Он улетел из Петербурга на рейсовом

Некоторые члены делегации покинули страну не сразу.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщает агентство Sputnik Кыргызстан. Самолет Ту-154, который должен был доставить президента Кыргызстана на родину, не взлетел. Дело в том, что один из трех двигателей не запустился. Часть делегации осталась в Санкт-Петербурге, дожидаясь его починки, другая отправилась в Москву на рейсовом самолете.

Эксперты отмечают, что Ту-154М – довольно старая модель. Вполне может быть, что именно из-за этого случилась поломка.

Напоминаем, что Жэнбеков прилетал в Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также пообщаться с главами стран СНГ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет Деда Мороза приземлится прямо на Дворцовую площадь. В первую очередь, гость из Великого Устюга посетит маленьких пациентов областной детской клинической больницы, детского хосписа, детской городской больницы № 1 и детской больницы Святой Марии Магдалины.