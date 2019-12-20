Самолет Деда Мороза приземлится прямо на Дворцовую площадь

Самолет Деда Мороза приземлится прямо на Дворцовую площадь
Дед Мороз появится на Дворцовой площади в 18:00. Фото: Baltphoto

Всероссийский Дед Мороз прилетит в Северную столицу из Великого Устюга, чтобы зажечь огни на городской новогодней ёлке.

Волшебный самолет Деда Мороза приземлится в субботу, 21 декабря, прямо на Дворцовой площади. В первую очередь, гость из Великого Устюга посетит маленьких пациентов областной детской клинической больницы, детского хосписа, детской городской больницы № 1 и детской больницы Святой Марии Магдалины.

После этого волшебник направится на главную площадь Петербурга и положит начало празднику — зажжет огни на городской ёлке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 декабря в центре Северной столицы также состоится забег Дедов Морозов. В связи с этим автомобилистам стоит быть аккуратнее с маршрутами, движение по некоторым улицам в районе Дворцовой площади будет ограничено.

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Самолет Деда Мороза приземлится прямо на Дворцовую площадь
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