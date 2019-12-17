В центре Петербурга побегут Деды Морозы

Движение транспорта в Центральном районе Санкт-Петербурга будет ограничено в связи с новогодним забегом Дедов Морозов.

В субботу, 21 декабря, в центре Северной столице закроют проезд по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка. Ограничение будет действовать с 17:00 до 21:00, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Причиной тому — забег главных символов Нового года, Дедов Морозов.

Также, движение будет ограничено по нечетной стороне набережной реки Мойки, на Аптекарском переулке, от 2-го Садового моста до Дворцовой площади. Кроме того, автомобилистам придется объезжать участки Певческого проезда, набережной Зимней канавки и Мошкова переулка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 16 декабря, в Невском районе выстроилась многочасовая очередь за бесплатными билетами на детские елки.