В Невском районе часами стояли в очереди за бесплатными билетами на ёлку

В Санкт-Петербурге возле административного здания МО «Правобережный» собралась внушительная очередь за бесплатными билетами на детские новогодние ёлки в цирке и БКЗ.
О столпотворении в понедельник, 16 декабря, рассказали очевидцы в сообществе «Говорит Невский район | Веселый поселок» в социальной сети «Вконтакте». Как выяснилось, выдача билетов должна была начаться в 14:00, однако предусмотрительные граждане собрались у входа в администрацию уже в десять утра, создав длинную очередь.
Как пишет 78.ru, ссылаясь на исполняющего обязанности главы МО «Правобережный» Николая Новошеня, люди стали создавать свои, «параллельные» списки, внося дополнительную неразбериху, что затрудняло выдачу билетов. Тем не менее, в администрации отметили, что никому не отказали в пригласительном.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут бесплатно выдавать елки к Новому году.