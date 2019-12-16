В Невском районе часами стояли в очереди за бесплатными билетами на ёлку

В Невском районе часами стояли в очереди за бесплатными билетами на ёлку
Люди стали приходить к зданию администрации уже в 10:00, тогда как выдача была назначена на 14:00. Фото: vk.com/govorit_nrayon

В Санкт-Петербурге возле административного здания МО «Правобережный» собралась внушительная очередь за бесплатными билетами на детские новогодние ёлки в цирке и БКЗ.

О столпотворении в понедельник, 16 декабря, рассказали очевидцы в сообществе «Говорит Невский район | Веселый поселок» в социальной сети «Вконтакте». Как выяснилось, выдача билетов должна была начаться в 14:00, однако предусмотрительные граждане собрались у входа в администрацию уже в десять утра, создав длинную очередь.

Как пишет 78.ru, ссылаясь на исполняющего обязанности главы МО «Правобережный» Николая Новошеня, люди стали создавать свои, «параллельные» списки, внося дополнительную неразбериху, что затрудняло выдачу билетов. Тем не менее, в администрации отметили, что никому не отказали в пригласительном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут бесплатно выдавать елки к Новому году.

мо "правобережный" невский район новый год очередь праздники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии число смертей от наркотиков достигло рекордных показателей
В Невском районе часами стояли в очереди за бесплатными билетами на ёлку
Замороженная кровь при переливании работает также как свежая
Светлана Бондарчук опубликовала откровенное фото в купальнике
Грета Тунберг хочет сделать перерыв
В Петербурге ищут голову Геракла, оставленную в маршрутке
В России начались продажи самого быстрого в мире кроссовера Bentley Bentayga
Новому избраннику Мадонны 26 лет