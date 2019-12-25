Галкин не понимает, почему все считают его геем

Галкин не понимает, почему все считают его геем
Максим Галкин. Фото: instagram. maxgalkinru

Артист заверил, что его привлекают женщины, а точнее женщина – Алла Пугачева.

Обо всем российский телеведущий Максим Галкин рассказал в интервью YouTube-каналу «А поговорить?». Артист, комментируя слухи о своей гомосексуальности, заверил, что никогда не давал поводов так думать о себе. Несмотря на это, они преследуют его практически всю жизнь. Галкин считает, что слухи появились из-за его манеры говорить и интеллигентности. Также вклад внес другой юморист, открытый гей, который одно время распространял информацию из-за зависти.

Напоминаем, что Максим Галкин женат на Алле Пугачевой с 2011 года. Они воспитывают двоих детей – Гарри и Лизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для своих детей. Галкин добавил, что девушке обеспечили полную анонимность, наилучшие условия и, конечно, достойную оплату.

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