Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

Он преодолел расстояние примерно за 20 минут.

Об этом стало известно сегодня утра, 25 декабря. Обо всем сообщает агентство РИА Новости Крым, которое опубликовало видео. На кадрах видно, как поезд проезжает по переправе, подсвеченную в цвета российского флага. Пассажиры едут в Крым из Москвы, а другой поезд, из Санкт-Петербурга, на подходе. Старт движению дал президент России Владимир Путин.

Напоминаем, что пассажирами первого поезда на полуостров стали шесть тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажирский поезд Петербург-Севастополь первым пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. С 8 ноября в стране запустили продажу билетов на поезда в крымский Симферополь. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей.