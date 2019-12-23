Пассажирский поезд Петербург-Севастополь первым пройдет по Крымскому мосту 25 декабря

Поезд №7/8 Петербург — Севастополь, пассажирами которого станут более 600 человек, в среду, 25 декабря, первый пройдет по Крымскому мосту.

Поезд из Петербурга отправится сегодня, 23 декабря и через 43,5 часа будет в Севастополе, сообщает ТАСС. Во вторник, 24 декабря в путь отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Время в пути составит 33 часа.

С 8 ноября в стране запустили продажу билетов на поезда в крымский Симферополь. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей.

Стоимость проезда в плацкарте из Петербурга до Симферополя составляет от 3,5 тысяч рублей, а в купе — от 3,9 тысяч рублей. Из Москвы же поездка на поезде до Крыма обойдется по цене от 2,9 тысяч рублей (купе) или от 9,9 тысяч рублей (СВ).

Первая «Таврия» отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Поездка займет 43,5 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре.