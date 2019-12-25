Несовершеннолетний детей обвиняемого в педофилии Бовта отправят в детдома

Несовершеннолетний детей обвиняемого в педофилии Бовта отправят в детдома
Фото: pixabay

Взрослые ребята смогут жить у своей тети.

Об этом стало известно 24 декабря. Обо всем сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. Несовершеннолетних детей из семьи Бовт собираются распределять по детским домам. Они уже прошли психолого-медико-педагогическую комиссию. Специалистам осталось оформить свидетельства о рождении и паспорта. Взрослых же детей отправят жить у тети.

Напоминаем, что главу многодетного семейства обвиняют в хранении оружия в доме в Гатчине, а также в насильственных действиях по отношению к маленькой дочери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ленинградец, подозреваемый в педофилии, молился после каждой ночи с дочерью. Мужчина мог впервые переспать с девочкой, когда ей было шесть лет.

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