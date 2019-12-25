Названы самые востребованные профессии в 2020 году в Петербурге

Названы самые востребованные профессии в 2020 году в Петербурге
Фото: https://pixabay.com/

Больше всех в текущем году зарабатывать специалисты в IT-сфере – в среднем чуть больше 71 тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе Работа.ру. Эксперты отмечают, что одна четвертая российских работодателей собираются повышать зарплаты сотрудникам. Сейчас многим людям, трудящимся во многих массовых профессиях, не хватает заработанных денег, поэтому их собираются поощрить в первую очередь.

В2020 году возрастет спрос на водителей, курьеров, официантом, поваров, мастеров, рабочих, продавцом, кассиров, строителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 5 законов, которые расстроят автовладельцев в 2020 году. С 1 января вступят в силу несколько законов, которые усложнят жизни владельцев машин.

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