5 законов, которые расстроят автовладельцев в 2020 году

С 1 января вступят в силу несколько законов, которые усложнят жизни владельцев машин.

Сразу после Нового года автолюбители должны будут соблюдать новые законы. Теперь им запрещено ездить без ОСАГО – за это могут оштрафовать почти на три тысячи рублей. Также эксплуатацию машины станет невозможна без диагностической карты – штраф за нарушение составит две тысячи рублей. Эксперты отмечают, что второй закон невозможно воплотить в жизнь, так как пока в правилах дорожного движения изменений не было.

Водителям запретят ездить без государственных знаков в течение 10 дней – дилерам придется сразу ставить новые авто на учет. Специалисты опять же отмечают, что далеко не все дилеры смогут подстроиться под новое правило к началу года.

За утилизацию автомобиля в 2020 году попросят больше денег, чем раньше. А водители, на чьих машинах плохо читается идентификационный номер, должны будут обратиться в аккредитованные организации для нанесения маркировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как будут работать автобусы в новогоднюю ночь.