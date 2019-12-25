Во Фрунзенском районе госпитализировали двух людей с туберкулезом

Их пришлось вести в больницу принудительно, так как самостоятельно своим здоровьем пациенты заниматься не хотели.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. В ходе проверки во Фрунзенском районе обнаружили двух человек, больных туберкулезом. Они по какой-то причине не лечились и при этом проживали в семьях – среди людей, которых могли в любой момент заразить. Прокуратура настояла на их госпитализации и принудительном лечении.

Суд удовлетворил требования ведомства. Сейчас больным оказывается медицинская помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в школе в Купчино у уборщицы нашли туберкулез, а у работницы столовой — гепатит. На карантин образовательное учреждение не закрывали ни в первом случае, ни во втором.