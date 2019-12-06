В школе в Купчино у уборщицы нашли туберкулез, а у работницы столовой — гепатит

В школе в Купчино у уборщицы нашли туберкулез, а у работницы столовой &#8212; гепатит
На карантин образовательное учреждение также не закрывалась. Фото: pixabay.com

В одной из школ Фрунзенского района Петербурга у сотрудников обнаружили опасные инфекционные заболевания.

По словам родителей учеников, после выявления туберкулеза у одного из работников школы, необходимая дезинфекция помещений была произведена лишь спустя двенадцать дней. Предположительно, туберкулез нашли у уборщицы. Отметим, что все это время дети по-прежнему посещали школу.

В четверг, 5 декабря, у учеников стали экстренно брать анализы на гепатит А. Родители объясняют, что возможной причиной тому могло быть обнаружение заболевание у сотрудницы школьной столовой, пишет «Фонтанка». На карантин образовательное учреждение не закрывали ни в первом случае, ни во втором.

Отметим, что в администрации Фрунзенского района отрицают ситуацию с обнаружением туберкулеза и гепатита А.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание юношеской спортивной школы в Выборгском районе Санкт-Петербурга передадут РПЦ.

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