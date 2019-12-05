РПЦ получит здание спортшколы в Выборгском районе

Отмечается, что оно изначально принадлежало церкви. Заявление подтвердили документы.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщили в КИО. Русская православная церковь заявила, что претендует на здание спортивной школы, которое находится на Выборгском шоссе. Дело в том, что, согласно архивным документом, помещение принадлежало РПЦ, а потом почему-то было использовано не по назначению. Теперь церковь хочет, чтобы ей передали имущество в собственность прихода.

У спортивной школы есть время на переезд – она должна освободить здание к концу августа 2020 года. Ей выделят новое в поселке Юкки, чтобы дети продолжили заниматься.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РПЦ призывает отказаться от закона о домашнем насилии. В комиссии заявили, что новая система исходит из презумпции виновности лиц, объявляемых «нарушителями».