РПЦ призывает отказаться от закона о домашнем насилии

По мнению церкви, "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием". Фото: pixabay

По мнению церкви, "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием". Фото: pixabay

РПЦ призвала отказаться от принятия закона о домашнем насилии. По мнению патриаршей комиссии по делам семьи, новая инициатива повторяет уже существующие нормы. Более того, церковь считает этот документ недопустимым, так как содержит ряд правовых дефектов.

В комиссии заявили, что новая система исходит из презумпции виновности лиц, объявляемых «нарушителями». В РПЦ полагают, что наказания значительно превосходят те, что применяются к лицам, совершающим административные нарушения.

По мнению церкви, «практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поправках в законопроекте о домашнем насилии. Речи идет о добавлении понятия «преследование».