В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование» после дела доцента Соколова

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии.

В нем могут появиться понятия «преследование» и «ответственность» за него, сообщает РБК.

Как отмечает соавтор законопроекта Оксана Пушкина, работа над документом теперь связана с делом историка, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

В законопроекте уточняется понятие преследования. Под ним понимаются «неоднократные угрожающие действия», которые выражаются в «поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров» и т.д. Под определение также подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

Общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, будет запрещено информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

Документ предлагает ввести защитные предписания, которые на срок от месяца до года запрещают преследователю приближаться к жертве. Депутаты считают, что штрафы в этом случае работать не будут. В случае первого нарушения нужно ввести административную, а при повторном — уголовную ответственность. О необходимости появления закона о домашнем насилии летом заговорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После этого парламентарии разработали документ, который предусматривает закрепление понятия профилактики семейно-бытового насилия, описывает его виды и типы защиты от этого явления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге омбудсмены поговорили о способах противодействия домашнему насилию.