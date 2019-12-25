Озвучены цены на проезд в пригородных электричках на 2020 год

Озвучены цены на проезд в пригородных электричках на 2020 год
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Смольный определился с предельными тарифами на услуги Северно-Западной пригородной пассажирской компании в следующем году, сообщили в пресс-службе петербургского правительства.

Согласно распоряжению городского комитета по тарифам, пассажир электрички «Стандарт» заплатит за первые 20 км максимум 41,6 рублей. На «Ласточке проезд обойдется в 48,4 рублей за те же километры. Дети от пяти до семи лет смогут проехать за 20,8 рублей.

Цена на проезд после 20 км будет считаться за каждый километр — взрослые, в зависимости от класса, будут платит от 2,08 до 2,42 рублей, а дети — от 1,04 до 1,21.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный назвал стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга.

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Озвучены цены на проезд в пригородных электричках на 2020 год
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