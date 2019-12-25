Смольный назвал стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга

Смольный назвал стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга
"Подорожник". Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В 2020 году стоимость проезда в наземном и подземном общественном транспорте увеличится на 10 рублей, сообщили в петербургском комитете по тарифам.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин рассказал, что со следующего года единоразовый проезд в наземном общественном транспорте, включая маршрутки, увеличится на 10 рублей и составит 50 рублей. На те же 10 рублей подорожает стоимость единоразовой поездки в метро — до 55 рублей.

А вот стоимость проезда в общественном транспорте Северной столицы по проездным билетам изменится не так существенно. Так, петербуржцам придется платить на 2 рубля больше при оплате «Подорожником», а оплата при использовании «Единой карты петербуржца» повысится до 36 рублей.

Многоразовые проездные билеты с 2020 года подорожают на 4%. Проездной на месяц в подземке будет стоить 1870 рублей, а проездной на все виды транспорта — 3015 рублей.

Пенсионеры и ветераны получат свои проездные за 623 рубля, школьники — за 535 рублей, а студенты — за 1075 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга вновь подняли стоимость проезда в общественном транспорте.

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