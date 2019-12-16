Власти Петербурга вновь подняли стоимость проезда в общественном транспорте

Согласно утвержденному документу, единый проездной на месяц будет стоить 3015 рублей, только на метро - 1870 рублей. Льготный проездной обойдется в 623 рубля, ученический - 535 рублей, студенческий – 1075 рублей. Фото: Baltphoto

Согласно утвержденному документу, единый проездной на месяц будет стоить 3015 рублей, только на метро - 1870 рублей. Льготный проездной обойдется в 623 рубля, ученический - 535 рублей, студенческий – 1075 рублей. Фото: Baltphoto

В правительстве Северной столицы снова пересчитали тарифы проезда на наземном и подземном транспорте. Теперь проезд по «Подорожнику» обойдется в 38 рублей.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга скорректировал содержание принятого ранее постановления «Об установлении стоимости проездных документов многоразового пользования на проезд в метрополитене на 2020 год». Измененную версию документа опубликовали на сайте Смольного в понедельник, 16 декабря.

Теперь первые 10 поездок по «Подорожнику» будут стоить 38 рублей, начиная с 41-й поездки стоимость снизится до 34 рублей. Ранее предполагалось, что цена будет 37 и 33 рубля соответственно. Отметим, что по-прежнему ожидается повышение стоимости разового проезда в общественном транспорте на 10 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о митинге против роста цен на проезд, который состоялся в Петербурге неделю назад, 8 декабря.