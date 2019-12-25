Рэпера Пашу Техника лишили водительских прав после «пьяного» ДТП

Рэпера Пашу Техника лишили водительских прав после &#171;пьяного&#187; ДТП
Инцидент произошел 2 ноября. Фото: instagram.com/techniquepasha

Хип-хоп исполнителя Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, лишили водительских прав.

Как сообщает РЕН ТВ, рэпер попал в ДТП в состоянии в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 2 ноября.

Суд оштрафовал Ивлеева на 30 тыс. рублей и лишил водительских прав на год и семь месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Самаре полузащитник клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров был задержан сотрудниками ГИБДД. Результаты медицинской проверки показали, что футболист находился за рулем автомобиля Hyundai в состоянии алкогольного опьянения.

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