Харламов рассказал, над чем он никогда не будет шутить

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не станет шутить.
Комик отметил, что никогда не будет шутить над инвалидностью и религиозными чувствами людей, сообщает RT. Резидент Comedy Club добавил, что не позволит шутить на такие темы, как теракт, геноцид и болезни.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Харламов стихотворением о Бузовой довел до слез подписчиков. Своим творчеством юморист Гарик Харламов поделился в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил стихотворение певице Ольге Бузовой, а вдохновил его праздник Хеллоуин и необычный образ звезды.