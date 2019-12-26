Харламов рассказал, над чем он никогда не будет шутить

Гарик Харламов отметил, что никогда не будет шутить над инвалидностью и религиозными чувствами людей. Фото: instagram.com

Гарик Харламов отметил, что никогда не будет шутить над инвалидностью и религиозными чувствами людей. Фото: instagram.com

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не станет шутить.

Комик отметил, что никогда не будет шутить над инвалидностью и религиозными чувствами людей, сообщает RT. Резидент Comedy Club добавил, что не позволит шутить на такие темы, как теракт, геноцид и болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Харламов стихотворением о Бузовой довел до слез подписчиков. Своим творчеством юморист Гарик Харламов поделился в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил стихотворение певице Ольге Бузовой, а вдохновил его праздник Хеллоуин и необычный образ звезды.